O Sporting e o Lille limaram as últimas arestas e finalizaram o acordo em relação ao empréstimo de Palhinha. O jogador já é esperado hoje em França para fazer os testes médicos e assinar contrato.Os valores já estavam acordados, conforme Record adiantou em exclusivo no passado sábado. A SAD leonina aceitou ceder o médio, de 23 anos, por uma temporada. Caso o clube gaulês pretenda comprar o passe no final da temporada, terá de desembolsar cinco milhões de euros. Convém sublinhar que a cláusula de opção não é vinculativa.O Lille não era o único emblema interessado no médio, mas acabou por fazer a oferta mais aliciante. O Sp. Braga também estava interessado no atleta e chegou a ser equacionada a sua inclusão num eventual negócio, visando a transferência de Vukcevic para Alvalade. Contudo, o negócio abortou.