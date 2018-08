A SAD do Sporting vai recorrer à FIFA, caso Rafael Leão assine pelo Lille. Neste momento, o avançado é um jogador livre após ter rescindido contrato na sequência dos acontecimentos na Academia de Alcochete, mas os leões não vão deixar de tentar ser compensados pela sua saída.Este é um processo em muito semelhante ao de Gelson Martins, que assinou pelo At. Madrid sem que os colchoneros tenham chegado a acordo com os leões. Na altura, a SAD verde e branca recorreu para a FIFA, solicitando uma indemnização ao internacional português e ao clube espanhol, assim como sanções desportivas para ambos.

Autores: Alexandre Moita e Bernardo Ribeiro