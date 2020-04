Acordo entre SAD do Sporting e jogadores fechado: salários sofrem corte de 40 por cento

Após alguns dias de negociações entre as partes, a administração do Sporting e o plantel alcançou este sábado um acordo que visa um corte nos salários dos jogadores na ordem dos 40 por cento, apurou Record.





A medida, que é extensível aos meses de abril, maio e junho, pretende proteger tanto quanto possível a tesouraria dos leões face aos efeitos da pandemia do novo coronavírus, de forma a não colocar em perigo a sustantabilidade do clube e da SAD. Os termos estão acordados, restando apenas a formalização dos mesmos.Contudo, na eventualidade de a Liga retomar, o corte diminui para os 20% e, do remanescente, 10% serão pagos até dezembro deste ano e a restante porção até junho de 2021. Dentro deste cenário, no caso de o plantel conseguir alcançar a qualificação para a Liga dos Campeões da próxima época, a SAD restitui os outros 20% do vencimento.Como o nosso jornal noticiou na sua edição deste sábado, a SAD avançou com uma primeira proposta, que baixaria os vencimentos em 50%, rejeitada pelo plantel, que por sua vez apontava aos 30%. Desta forma, e a despeito de a decisão ter encontrado resistência por parte de alguns jogadores, o acordo, que fica a meio caminho das duas pretensões, foi alcançado e terá efeitos imediatos.