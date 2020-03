Acordo fechado: Rúben Amorim vai ser treinador do Sporting

Fechado: Rúben Amorim vai ser treinador do Sporting. Record sabe que o ainda técnico do Sp. Braga orientou o treino dos minhotos desta manhã e não se despediu dos jogadores, mas o acordo com os leões ficará selado esta noite.





Segundo o nosso jornal apurou, o Sporting terá mesmo de chegar aos 10 milhões de euros - depois de em cima da mesa ter estado uma proposta de 6 milhões e parte do passe de alguns jogadores -, valor da cláusula de rescisão de Rúben Amorim, para garantir a contratação do técnico que virá ocupar o lugar de Silas.Custódio irá substituir Rúben Amorim no banco do Sp. Braga, nome escolhido por António Salvador.Recorde-se que Silas está disposto a abdicar de uma verba a que teria direito , respeitante a ordenados da próxima temporada, caso saia do Sporting antes do fim da atual época, apurou. Esta será uma das várias cláusulas presentes no vínculo do treinador com a SAD. O renunciar desta verba é apenas mais um passo que facilitará a mudança do comando técnico sem provocar grandes dificuldades aos cofres leoninos. Além disso, o nosso jornal sabe que Silas está disponível para aceitar um acordo amigável dentro do que está previsto na legislação em vigor, como, por exemplo, o pagamento do que faltar até o técnico leonino, de 43 anos, encontrar um novo clube.Silas assinou, em setembro, um contrato válido até ao fim da presente temporada, com mais uma época de opção.O Sporting defronta esta noite o Famalicão (20 horas) no fecho da 23.ª jornada da Liga NOS.