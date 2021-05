Acosta assinala conquista do título do Sporting e envia 'abraço de golo a todos os leões'

O antigo futebolista 'Beto' Acosta felicitou o Sporting, pela conquista do 19.º título de campeão português de futebol, enviando "um abraço de golo a todos os 'leões'".





"Felicitações ao clube Sporting Clube de Portugal pelo campeonato! Um abraço de golo para todos os 'leões'", escreveu na sua página no Facebook o ex-avançado do clube, melhor marcador na caminhada para o título de 1999/2000, que, então, pôs fim ao jejum de 18 anos do emblema 'verde e branco'.O antigo avançado e internacional argentino chegou ao Sporting na temporada de 1998/99, tendo vestido a camisola 'leonina' durante três temporadas, até 2000/01.O Sporting colocou na terça-feira termo à sua maior 'seca' de títulos de campeão de sempre, ao sagrar-se campeão português pela 19.ª vez, ao vencer na receção ao Boavista, por 1-0, com um golo de Paulinho, aos 36 minutos do jogo da 32.ª jornada da Liga NOS.Quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato, os 'leões' somam 82 pontos, mais oito do que o FC Porto, segundo classificado, que detinha o título.