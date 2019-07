Acuña a chegar

Um dos aspetos que pode ajudar a integração de Luciano Vietto em Alvalade é a chegada do amigo Marcos Acuña. O compatriota do reforço leonino só regressa amanhã de férias, após a participação na Copa América no Brasil, e poderá desempenhar um papel importante junto do seu novo colega de equipa, com quem procurou receber conselhos antes de decidir rumar a Alvalade.

A chegada de Acuña poderá também significar um aumento da... concorrência para Luciano Vietto, uma vez que El Huevo foi aposta de Marcel Keizer para extremo-esquerdo em grande parte da última temporada. Nesta pré-época, Jovane Cabral e Rafael Camacho também foram opções para extremo-esquerdo.

Com personalidade tímida e reservada, Vietto tem sido bem acolhido pelo plantel leonino e não se livrou da praxe feita durante o estágio suíço.