Acuña ameaça ‘herói’ Borja

A vitória com o Marítimo foi construída com uma exibição cinzenta, mas permitiu que algumas segundas escolhas ganhassem pontos com Silas. Diante dos insulares, Borja substituiu o castigado Acuña na lateral esquerda e, para além de ter apontado o golo da vitória, deixou argumentos interessantes à atenção do técnico. Ora, tendo em vista o jogo com o Sp. Braga, Acuña já estará de volta às opções e, ao que tudo indica, deve recuperar o lugar. Uma outra opção, mais remota, pode até contemplar ambos, com Borja na defesa e Acuña no corredor do ataque.