Acuña atento ao jogo do Sporting pela... TV

No topo das prioridades do Sevilha e com as negociações em fase decisiva, Marcos Acuña esteve ontem atento ao particular dos leões com o Portimonense. O argentino, de 28 anos, partilhou nas redes sociais uma imagem da transmissão televisiva, sinal de que ainda está, pelo menos em parte, com a cabeça no Sporting.

Acuña não seguiu com a equipa para estágio, por não fazer parte dos planos de Rúben Amorim, depois de ter manifestado o desejo de dar o salto para uma liga mais competitiva. Neste momento, o Sevilha está na frente da corrida pelo polivalente jogador esquerdino. Monchi Rodríguez, diretor desportivo do clube espanhol, está a conduzir as negociações que se intensificaram nos últimos dias. Os rivais Lazio e Roma mantêm-se atentos ao processo.