Acuña diz adeus ao Sporting: «Gostava de despedir-me de outra forma, mas não foi possível»

Hola Sportinguistas, quiero agradecerles por estos 3 años que vivimos juntos. Siempre jugué con el corazón y entregué todo de mí en cada partido. Pasamos por buenos momentos y otros un poco más difíciles, pero siempre puse lo mejor de mí para dejar a Sporting en lo más alto y fuimos campeones en 3 oportunidades. Me hubiese gustado despedirme de otra manera, pero no se pudo. Gracias por ser mi casa, gracias a mis compañeros, al staff y a todos ustedes los verdaderos adeptos! Los llevo en mi corazón. Buena suerte #SportinCP