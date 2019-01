Acuña e Gudelj em risco para o clássico

Acuña e Gudelj vão precisar de especial cautela frente ao Tondela, já na segunda-feira. A verdade é que o argentino e o sérvio registam quatro amarelos no campeonato e, por isso, estão em risco para o clássico com o FC Porto, de dia 12. Escusado será dizer que se forem de novo admoestados não poderão dar o seu contributo no importante jogo com os dragões, que será crucial nas contas do primeiro lugar.

Acuña, refira-se, tem sido alvo de atenção por parte de Marcel Keizer, que não se cansa de pedir mais calma ao defesa durante os jogos. Com o Belenenses, o internacional alviceleste ‘pegou-se’ de novo com um adversário, no caso Diogo Viana, e viu o quarto amarelo, que o coloca em risco para o clássico.

Em Tondela, Bruno Fernandes regressa à equipa. O médio cumpriu suspensão frente aos azuis e tem lugar assegurado no onze inicial.