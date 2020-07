Acuña e Vietto estão às ordens de Rúben Amorim

O Sporting já começou a preparar o jogo com o V. Setúbal, agendado para terça-feira (19 horas), e no treino ontem realizado na Academia de Alcochete, Rúben Amorim já contou com Acuña e Vietto, que desta forma poderão regressar à competição.

O lateral, que cumpriu castigo com o FC Porto, havia sido poupado nos últimos treinos devido a um traumatismo na anca. Já o avançado está recuperado da luxação no ombro direito e podia até ter voltado no Dragão, mas o técnico não quis correr riscos.

Nova etapa

Em Alcochete há também a registar o regresso de Luiz Phellype à corrida no relvado. O avançado foi operado ao ligamento lateral interno do joelho direito em janeiro, e não vai voltar a jogar na presente época. Contudo, o brasileiro iniciou uma nova etapa na recuperação que lhe permite alimentar o sonho de poder voltar ao leque de opções do técnico no início da nova época.