Acuña e Vietto integrados no treino do Sporting após o clássico

O plantel do Sporting voltou ao trabalho desta esta quinta-feira na Academia de Alcochete e já contou com Marcos Acuña e Luciano Vietto totalmente integrados. Outro destaque da sessão matinal foi o regresso de Luiz Phellype ao relvado. O avançado brasileiro prossegue o processo de reabilitação e realizou corrida às ordens do fisioterapeuta Rúben Ferreira.

Os titulares no clássico diante do FC Porto realizaram trabalho de recuperação e os restantes elementos do plantel leonino trabalharam sob orientação do técnico Rúben Amorim.





Os leões folgam na sexta-feira e regressam ao trabalho no sábado de manhã para preparar a receção ao V. Setúbal, da 33.ª jornada da Liga NOS, agendada para as 19h00 de terça-feira.