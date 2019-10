Acuña entra em ação na Alemanha

Ao que tudo indica Acuña será o primeiro internacional do Sporting a entrar em ação. A Argentina realiza hoje um particular com a Alemanha, em Dortmund, e é possível que o esquerdino seja utilizado na condição de suplente. No domingo, a seleção das pampas terá um novo teste, frente ao Equador de Gonzalo Plata, que se realizará em Espanha, mais precisamente em Elche. Amanhã será um dos dias mais preenchidos pois, além de Ristovski, poderão entrar em ação Wendel, Rafael Camacho e Bolasie, que já se encontra integrado na Argélia. Na sexta-feira, além da Seleção Nacional, também jogarão os sub-21, na Holanda. Desta forma, na segunda-feira, Luís Maximiano, Miguel Luís e Pedro Mendes já estarão em Alcochete.