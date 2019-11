Acuña está em dúvida para jogo com Belenenses SAD

As más notícias não se ficam em Mathieu, uma vez que Silas ainda não sabe se poderá contar com Marcos Acuña. O internacional argentino, que falhou a viagem à Noruega devido a um traumatismo no joelho direito, ainda não está a 100% e, hoje, numa breve sessão de trabalho, fará um derradeiro teste físico.

Contudo, é certo que Silas não é adepto de apressar recuperações de problemas físicos, portanto a presença de Acuña no dérbi diante do Belenenses SAD será muito bem ponderada, evitando uma eventual recaída do jogador que, após o duelo de hoje, seguirá para o estágio da seleção argentina.

Jesé disponível

Apto para ir a jogo está Jesé Rodríguez. O espanhol recuperou de um problema na perna direita e deve estar na lista de convocados que será divulgada apenas hoje, pelas 13h00.