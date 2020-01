Acuña falha Marítimo

Acuña era o único jogador do Sporting em risco de exclusão caso fosse amarelado no dérbi, e acabou por não escapar à admoestação. O internacional argentino cometeu uma falta sobre Weigl já perto da grande área leonina, ao minuto 30, e o árbitro não hesitou em puni-lo. Desta forma, o esquerdino vai falhar a receção ao Marítimo, no dia 29 deste mês, mas está à disposição de Silas para a meia-final da Taça da Liga.