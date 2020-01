Acuña falha treino do Sporting devido a amigdalite

O Sporting realizou este sábado mais uma sessão de trabalho visando o jogo com o Marítimo, na segunda-feira, e a novidade foi a ausência de Acuña que apresenta uma amigdalite. À parte, em tratamento, continua Vietto que ainda não é opção para a receção à equipa insular.





No treino há ainda a registar a chamada do jovem guardião Diogo Almeida. Domingo, os leões treinam às 10 horas, na Academia e, no final da sessão, Silas realizará a antevisão da partida em conferência de imprensa, às 13 horas.