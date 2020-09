Acuña faz testes médicos em Sevilha e já há data para se juntar à nova equipa

O jornal espanhol "El Desmarque" revelou esta manhã imagens de Marcos Acuña em Sevilha onde se encontra a realizar os exames médicos com vista à conclusão da transferência para a equipa orientada por Julen Lopetegui. Segundo a mesma publicação, a oficialização do acordo com o ainda jogador do Sporting deverá ser feita hoje e o internacional argentino deverá juntar-se aos treinos da nova equipa amanhã.





? Marcos Acuña, 'cazado' por en su llegada al reconocimiento médico con el Sevilla FC (incluye vídeo e imágenes) https://t.co/iw1vLRI1t1 — ElDesmarque Sevilla FC (@eldesmarque_sfc) September 14, 2020

Tal comoavançara, Sevilha e Sporting acordaram anteontem os termos da transferência , num negócio que pode oferecer 12,9 milhões de euros aos cofres da SAD do Sporting. O jogador de 28 anos vai rubricar contrato válido por quatro temporadas, ou seja até 2024.Por sua vez, o Sporting prepara-se para realizar um importante encaixe com vista à contratação de mais reforços para a equipa orientada por Rúben Amorim. Ainda assim, recorde-se, o encaixe em perspetiva está algo distante dos 15 milhões inicialmente exigidos pela administração presidida por Frederico Varandas por Marcos Acuña. Depois de longas semanas de negociações, quer o Sporting, como o próprio Sevilha, que apontava a uma verba inferior a 10 milhões de euros, cederam nas respetivas intenções. Com efeito, o valor fixo da transferência fixa-se nos 10,5 milhões, sendo que o emblema espanhol poderá pagar outros dois milhões mediante objetivos desportivos, nomeadamente a qualificação do Sevilha para a Liga dos Campeões de 2021/22. A este propósito, refira-se, como o nosso jornal avançara, a SAD dos leões receberá ainda um perdão de dívida, no valor de 400 mil euros, relacionado com verbas que eram devidas a Acuña e aos seus representantes.