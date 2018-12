Acuña fez Keizer saltar como uma mola do banco

Após ter ficado de fora na receção ao Nacional, por estar a cumprir suspensão, Acuña voltou à titularidade na lateral esquerda da defesa do Sporting. Se no campo estritamente futebolístico voltou a realizar uma exibição a bom nível - assistiu para o primeiro e terceiro golos dos leões -, na vertente emocional voltou a demonstrar algum... sangue quente.

Aos 17’, o argentino de 27 anos fez falta sobre Nadjack numa zona perto do banco de suplentes do Sporting. Apesar de ter reconhecido a infração, tanto que cumprimentou o adversário, Acuña travou-se de razões com o árbitro João Pinheiro. Uma reação a quente que fez com que Keizer, que até estava sentado no banco, saltasse para aconselhar calma ao seu jogador. Perante a atitude do argentino ouviram-se até alguns assobios dos adeptos. Aos 85’ viu mesmo o cartão amarelo.

De resto, esta não é a primeira vez que o técnico tenta resfriar os ânimos de Acuña. Após o jogo em Vila do Conde, precisamente com o Rio Ave, o técnico fez notar ao camisola 9 a importância de controlar as suas emoções de forma a não ser admoestado e, assim, colocar a equipa em risco.