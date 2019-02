Acuña fica até final da temporada

Apesar do interesse do Zenit até ao encerramento do mercado de transferências na Rússia, no dia de ontem, Acuña acabou por permanecer no clube leonino. O argentino vai continuar no clube verde e branco até ao final da temporada, como era intenção de Frederico Varandas e também de Marcel Keizer, e é mais um trunfo para a equipa naquilo que são os objetivos para o que ainda resta da temporada: a aproximação aos lugares da frente e a passagem à meia-final da Taça de Portugal.

O argentino era a prioridade dos russos para o lado esquerdo, mas a intransigência da SAD leonina em abdicar dos 20 milhões de euros acabou por inviabilizar o negócio. O Zenit aproximou-se dos valores pretendidos pelo clube verde e branco, chegando a oferecer 16 milhões de euros mais 2 mediante o cumprimento de determinados objetivos durante a vigência do contrato. O Sporting acabou por rejeitar a proposta do clube russo, tal como antes também já tinha declinado a hipótese de receber o médio Matías Kranevitter, que o Zenit pretendia incluir no negócio com o objetivo de baixar o preço exigido pelo internacional argentino.

Acuña, de 27 anos, tem contrato com a SAD leonina até 2023 – após a última renovação – e tem ainda uma cláusula de 60 M€.