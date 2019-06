Acuña gera entusiasmo na Argentina

Depois de ter ficado no banco nos dois primeiros jogos da Argentina na Copa América, Marcos Acuña foi lançado no último duelo frente ao Qatar e, fruto da sua boa exibição, recebeu rasgados elogios, quer do selecionador quer dos adeptos. O sportinguista está a valorizar-se na competição que se disputa no Brasil e, para o encontro dos quartos-de-final frente à Venezuela, na sexta-feira, ‘Huevo’ é apontado à titularidade. "Sabemos que a Venezuela é uma equipa muito forte e estamos a treinar no duro para fazer melhor", comentou o leão, que tem despertado interesse de alguns clubes, como o Boca Juniors. "Os clubes pedem o valor da cláusula e é aí que a transferência se torna proibitiva", lamentou ontem o técnico do Boca, Gustavo Alfaro, sobre o jogador do Sporting.

Prova do entusiasmo em relação a Acuña é que, numa sondagem feita pelo ‘Olé’, 72% das pessoas votaram no leão para a equipa titular de sexta-feira.