Acuña intocável na Argentina

Na paragem para as seleções foram poucos os leões que saíram de Alcochete, mas houve quem se destacasse: Marcos Acuña. O argentino foi titular pela seleção albiceleste nos dois particulares frente ao México (vitória por 2-0 em ambos) e só no primeiro jogo é que foi substituído (aos 89’).Refira-se que o médio, de 27 anos, só hoje volta a Lisboa, mas não a tempo do treino desta manhã, pelo que é carta praticamente fora do baralho para o jogo da Taça de Portugal frente ao Lusitano Vildemoinhos.Já Lumor cumpriu os 90’ no triunfo do Gana frente à Etiópia (2-0), enquanto Bruno Fernandes teve menos sorte (e desgaste) e não saiu do banco nos dois compromissos de Portugal. O médio volta hoje aos treinos (ontem foi dia de folga).Em relação aos mais jovens, Luís Maximiano foi dono da baliza na Seleção sub-20 frente à Polónia e Eslováquia, enquanto Miguel Luís só foi titular frente aos últimos (saiu aos 78’). Diante dos polacos, jogou 24 minutos.