Acuña já entra nos planos de Lopetegui Técnico deseja contar com argentino na apresentação do Sevilha no próximo domingo





Acuña aperta as botas, enquanto espera por uma solução em Lisboa

• Foto: Miguel Barreira