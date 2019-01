Acuña junta-se a apelo por Emiliano Sala: «Não deixem de procurar»

Depois de ter sido anunciado o fim das buscas pela avioneta onde seguia Emiliano Sala , milhares de utilizadores juntara-se nas redes sociais para lançar um apelo. #NoDejendeBuscar (tr. "Não deixem de procurar") é a hashtag lançada para convencer as autoridades a voltarem com a palavra atrás e continuarem as buscas.Quem se juntou ao movimento foi o argentino Marcos Acuña. O jogador do Sporting publicou uma fotografia do seu compatriota e lançou o apelo, mas não foi o único futebolista a fazê-lo. Gonzalo Higuaín, que consumou recentemente a transferência para o Chelsea , lançou um vídeo a fazer um pedido a todos os seguidores. "Peço, por favor, a todas as pessoas do Mundo, seja com um tweet, um vídeo ou uma mensagem no Instagram, que apelem para as buscas por Emiliano Sala continuarem até às últimas consequências", disse o avançado.Outro jogador a lançar um vídeo foi Diego Rolán. O uruguaio, que milita no Leganés, mostrou-se inconformado. "Reclamamos que continue a procura por Emiliano. Não se pode desistir sem termos respostas.Já Germán Pezzella, defesa da Fiorentina, lançou um tweet. "Não deixem de procurar Emiliano, a esperança é a última a morrer. Por favor, continuem", escreveu o jogador, também compatriota de Sala.Muitos dos apelos surgiram já depois de a irmã de Sala, em lágrimas, fazer o mesmo pedido às autoridades pouco depois de ser conhecida a decisão de terminarem as buscas pelo jogador.