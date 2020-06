Acuña lesionado na véspera do jogo com o Tondela

Más notícias para Rúben Amorim na véspera do jogo com o Tondela. O argentino Marcos Acuña sofreu uma contusão óssea no pé esquerdo e não poderá ser opção para o encontro desta quinta-feira em Alvalade. A situação clínica de Acuña deverá ser esclarecida estar tarde em conferência de imprensa pelo técnico Rúben Amorim.





Em sério risco de falhar a partida está ainda Jérémy Mathieu, devido a dores musculares no adutor esquerdo que se mantêm e agravaram desde a véspera do jogo com o Paços de Ferreira. Esta quarta-feira o central francês fez apenas treino condicionado no relvado, sob vigilância médica.Rúben Amorim está privado igualmente do concurso de Luciano Vietto, que sofreu uma luxação no ombro direito frente ao Paços de Ferreira. O atacante argentino prossegue tratamento, enquanto Luiz Phellype recupera de cirurgia.Em sentido inverso, o Sporting já poderá contar amanhã em Alvalade com Rodrigo Battaglia e Joelson Fernandes que deixaram de fazer parte do boletim clínico no início da semana.