Acuña, Mathieu e Jesé reintegrados

O Sporting já começou a preparar o jogo com o Belenenses SAD, agendado para domingo, e a grande novidade na sessão de trabalho foram as reintegrações de Acuña, Mathieu e Jesé, que falharam o encontro na Noruega diante do Rosenborg, a contar para a 4.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa.





Estes três elementos já treinaram sem qualquer limitação no treino desta sexta-feira. Nesta sessão de trabalho, Silas contou com as presenças dos jovens Diogo Martins, Loide Augusto e Babacar Fati.