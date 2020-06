Acuña mudou-se para o ‘clube’ de Vietto

Com o mercado de verão ao virar da esquina, Acuña mudou de agente, sendo agora representado pela empresa que defende os interesses do compatriota Vietto, a Eleven Talent Group, detida por Hernán Reguera e Jorge Prat Gay. Antes, Acuña era representado por Pablo del Rio. A este propósito, sublinhe-se que a decisão do esquerdino, de 28 anos, pode abrir-lhe outro tipo de portas no mercado europeu, dado que a Eleven Talent Group, com sede em Buenos Aires e Barcelona, tem uma vasta carteira de contactos neste âmbito.