Acuña não seguiu para estágio do Sporting no Algarve

A ausência de Marcos Acuña e a chamada de Geny Catamo são as principais novidades na lista de convocados de Rúben Amorim para o estágio do Sporting no Algarve. A convocatória ainda não foi divulgada oficialmente pelo clube leonino mas já circula em várias contas na rede social Twitter uma reprodução da lista, que contém os jogadores chamados e respetivos números de camisola. Na referida lista é possível perceber, inclusive, que o número 9 deixa de estar atribuído a Acuña e passará esta época a ser envergado por Andraz Sporar.





A convocatória oficial será conhecida a qualquer momento através dos meios do clube. A lista que circula nas redes sociais estará incompleta mas não vai, mesmo, incluir Acuña, sabeAcuña é um dos jogadores que o Sporting tem no mercado. A SAD estará já a ultimar a venda do internacional argentino. Igualmente de fora, pelas mesmas razões de mercado, ficaram Palhinha e Rafael Camacho. Resta ainda assinalar as ausências de Vietto e Battaglia que foram isolados após terem testado positivo à Covid-19.