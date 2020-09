Sevilha desiste de Reguilón e Acuña passa a ser alvo prioritário

Marcos Acuña está mais perto de deixar o Sporting e mudar-se para o Sevilha. Se o interesse andaluz não é novo, a verdade é que nas últimas horas o argentino passou a ser o alvo prioritário da formação espanhola para o reforço do lado esquerdo da defesa, isto depois de o Sevilha ter definitivamente desistido de contratar Sergio Reguilón. Em causa estão as exigências do Real Madrid para libertar o jogador (25 milhões de euros), algo que fez Monchi apontar as suas agulhas em definitivo para o jogador do Sporting.





Assim, segundo escreve a 'Marca', o diretor desportivo do Sevilha terá reforçado os contactos com os dirigentes leoninos, ainda que continue a haver uma diferença nas verbas: o Sporting pede 15 milhões de euros; os espanhóis estão dispostos a chegar apenas aos 10 milhões e adicionar variáveis. Ainda assim, as negociações prosseguem e o Sevilha tenciona utilizar como trunfo a vontade do jogador em sair do Sporting para conseguir fechar o negócio.Enquanto isso, Marcos Acuña vai treinando-se na companhia do seu personal trainer, procurando chegar da melhor forma à nova temporada.