Acuña: «Primeiro levei uma bofetada, depois seguiram-se murros e pontapés»

"Eram 4 ou 5 pessoas, primeiro levei uma bofetada, depois seguiram-se murros e pontapés", afirmou Acuña esta terça-feira ao ser ouvido em tribunal a propósito do ataque à Academia."Diziam que não merecia a camisola, tentaram tirar-me o equipamento de treino, não conseguiram e depois ameaçaram-me. Disseram que me iam matar, que sabiam onde vivia e onde era a escola dos meus filhos", referiu o jogador do Sporting.Acuña começou por descrever como viveu o início da invasão. Disse que estava no balneário, junto à porta de saída, ouviu colegas a avisar e quando viu pela janela os invasores já lá estavam dentro."Entraram 30 a 40 pessoas e, que eu notasse, entraram todos juntos. Os meus colegas tentaram fechar a porta, mas eles entraram. O William estava junto à porta e eles forçaram, entraram a perguntar por mim e pelo Battaglia", contou.