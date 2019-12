Acuña punido com um jogo de suspensão

Marcos Acuña foi punido pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com um jogo de suspensão, na sequência do cartão vermelho que lhe foi exibido por Rui Costa, no final do encontro de quarta-feira, frente ao Gil Vicente, relativo à 2ª jornada do Grupo C da Taça da Liga. O lateral terá ainda de pagar uma multa no valor de 153 euros.





O internacional argentino fica assim impedido de participar no encontro de domingo, diante do Moreirense, a contar para 13ª jornda da Liga NOS. Salvo qualquer imprevisto de última hora, a vaga deverá ser ocupada por outro sul-americano, o colombiano Borja.