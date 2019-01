Acuña viu amarelo e falha clássico com o FC Porto

Para lá da derrota que pode deixar o Sporting a 8 pontos do FC Porto (isto caso os dragões superem o Nacional), os leões saíram esta segunda-feira de Tondela com a certeza de que não poderão contar com Marcos Acuña no clássico da próxima jornada, diante do FC Porto. À 'bica', o argentino viu amarelo na fase final da partida e irá desta forma falhar a partida de Alvalade, marcada para as 15h30 de sábado.