Adán a caminho do Sporting após a Champions

O ingresso de Antonio Adán no Sporting está condicionado pela Liga dos Campeões. O guarda-redes tem contrato com o Atlético Madrid até ao fim de agosto, alargado devido à pandemia do coronavírus, e só após a disputa da Champions, onde será a alternativa a Jan Oblak (ex-Benfica), ficará disponível para assinar pelos leões.





Em Alvalade, o espanhol tem à espera um contrato nunca inferior a duas épocas.