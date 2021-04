Adán deixa mensagem após erro frente ao Belenenses SAD: «Não foi a nossa melhor noite...»

Adán não teve ontem a sua "melhor noite". O guarda-redes do Sporting acabou por comprometer no lance do segundo golo do Belenenses SAD em Alvalade, ao perder a bola para Cassierra, e, já esta quinta-feira, deixou uma mensagem no Instagram.





"Não foi a nossa melhor noite mas conseguimos um ponto graças ao esforço e crença de toda a equipa. Cabeça levantada. Até ao fim!", escreveu naquela rede social.