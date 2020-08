Adán despede-se do Atlético Madrid rumo ao Sporting

Antonio Adán deixou uma mensagem nas redes sociais em tom de despedida do Atlético Madrid. "Obrigado Atleti", escreveu o guarda-redes que vai reforçar o Sporting.





Antonio Adán deverá integrar a lista de eleitos de Rúben Amorim para o estágio que o Sporting vai realizar, de 22 a 30 deste mês, em Lagos, no Algarve.Conforme o nosso jornal avançou em tempo oportuno, o guarda-redes, de 33 anos, vai assinar um contrato válido para as próximas duas temporadas, com opção por mais um ano. Em Alvalade, vai auferir um vencimento a rondar os 800 mil euros por temporada e irá competir pela titularidade na baliza com Luís Maximiano.Entretanto, o Atlético Madrid também utilizou as redes sociais para deixar algumas palavras a Adán: "Muito obrigado peloteu trabalho, esforço e profissionalismo. Muita sorte nos teus próximos desafios."