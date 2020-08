Adán e a concorrência com Luís Maximiano: «Somos companheiros, mas todos com ambição de jogar»

Antonio Adán foi esta quinta-feira oficializado como reforço do Sporting e, nas suas primeiras declarações de leão ao peito, garante estar "ansioso para poder jogar", motivo pelo qual antevê uma competição "saudável" com Luís Maximiano na luta pela titularidade na baliza.





"É bom para mim, para a equipa e para o clube. Quanto mais competitividade existir em cada posição, mais a equipa cresce e mais perto fica o clube de atingir os objectivos. Será saudável, porque no final de contas somos companheiros, mas todos com a ambição de poder jogar", salientou Adán, à Sporting TV, dizendo-se conhecedor da história leonina."Sinto muita felicidade. Depois de acabar a Liga dos Campeões com o Atlético de Madrid, desejava juntar-me a este grande clube, com tanta história em Portugal. Conheço a quantidade de títulos que o clube tem no palmarés, a massa adepta e o esforço, dedicação e entusiasmo. São cores com as quais me dei bem na minha carreira. Espero que, nesta nova etapa, assim seja. Tal como os sportinguistas, todos queremos que a equipa volte a estar no lugar mais alto. Venho ajudar a conseguir isso", frisou.Aos 33 anos, Adán acredita que pode contribuir com a sua "maturidade tremenda e experiência" e sente que o facto de conhecer alguns dos demais reforços pode ser um trunfo: "Estou ansioso para poder jogar e contribuir com a experiência e com o trabalho que tenho vindo a realizar. Tanto o Feddal, como o Pedro Porro, como o Antunes são jogadores que vieram da Liga Espanhola e já nos conhecemos. Vai ajudar à adaptação, claro. Mas todos me falam bem do grupo. É um grupo jovem, mas um grupo bom e acredito que a adaptação, tanto ao grupo como à cidade, vai ser muito boa".A terminar, o espanhol deixou uma garantia aos sportinguistas: "Prometo trabalho, dedicação, esforço e tudo por esta camisola".