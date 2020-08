Adán e Nuno Santos já trabalham sob as ordens de Rúben Amorim

O plantel do Sporting realizou este sábado mais um treino de preparação para a época 2020/2021, naquela que foi a última sessão de trabalhos antes da viagem para o Algarve, onde os verde e brancos vão realizar o estágio da pré-temporada.





Os reforços Adán e Nuno Santos foram as grandes novidades, tendo ambos participado no primeiro treino sob as ordens de Rúben Amorim. Luiz Phellype trabalhou integrado, mas apenas na parte inicial da sessão, continuando a ser a única baixa para o técnico leonino.A comitiva do Sporting viaja esta tarde para o Algarve, estando novo treino agendado para este domingo num dos relvados do hotel.