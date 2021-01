Adán e Porro dão nas vistas: catalães destacam "selo espanhol" no Sporting

A campanha do Sporting na Liga NOS chama a atenção além-fronteiras e esta sexta-feira o 'Mundo Deportivo' destaca o facto de os leões serem a única equipa ainda invicta nas 10 principais ligas europeias (de acordo com o coeficiente da UEFA).





O jornal catalão dá ênfase ao percurso da formação leonina, e considera que o "selo espanhol" tem sido preponderante. "Com 4 pontos a mais que FC Porto e Benfica, grandes dominadores do campeonato português nas últimas duas décadas, os leões perseguem o sonho de conquistar o título quase 20 anos. (...) Os lisboetas, que só cederam 3 empates nas 14 jornadas disputadas e encaixaram apenas 9 golos, dominam o campeonato português e fazem-no com selo espanhol"."Entre os postes, a experiência do ex-Real Madrid, Betis e Atlético Madrid, Antonio Adán", bem como "a auto-confiança e potencial ofensivo pelo lado direito de Pedro Porro, emprestado pelo Manchester City e que jogou no Girona e no Valladolid", "são fundamentais na equipa comandada pelo jovem Rubén Amorim", escreve o 'Mundo Deportivo'.A publicação destaca ainda o facto de Adán e Porro terem sido eleitos, recentemente, os melhores guarda-redes e defesa, respetivamente, do mês de dezembro. De resto, o lateral de 21 anos foi distinguido "pelo segundo mês consecutivo, o que confirma o grande rendimento que está a ter na sua primeira experiência no estrangeiro". Quanto a Adán, os catalães sublinham que o experiente guardião "acabou com a maldição dos lisboetas de oito anos sem defender um penálti no campeonato", o que sucedeu no jogo com o Belenenses SAD. Mas o 'Mundo Deportivo' vinca ainda a presença no plantel do Sporting de outros jogadores com passagens pela La Liga: Feddal e Antunes.Além do "selo espanhol" dado por Adán e Porro, o 'Mundo Deprotivo' refere o papel de "alguém que está a destacar-se especialmente": Pote. O médio de 22 anos, que passou dois anos na formação do Valencia e reforçou o Sporting no início da época, proveniente do Famalicão, tem dado nas vistas e "é o máximo goleador da liga de forma destacada, com 12 golos, apesar de ser médio ofensivo".