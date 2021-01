Adán e Porro distinguidos pela Liga

Os jogadores do Sporting continuam a ser distinguidos pela Liga dado o desempenho registado pela equipa que lidera o campeonato. Esta segunda-feira começaram a ser divulgados relativos ao mês de dezembro, e os treinadores que militam no escalão principal decidiram eleger Adán como o melhor guarda-redes, e Porro como o defesa mais valioso.





O guardião espanhol é assim distinguido pela primeira vez, enquanto o seu compatriota repete uma distinção já alcançada em novembro.Entretanto, o defesa já utilizou as redes sociais para agradecer o novo reconhecimento. "É com muito orgulho e satisfação que recebo o prémio de melhor defesa de Dezembro! Quero agradecer a todos pelo vosso apoio e por todas as mensagens de incentivo que me fazem chegar, mas principalmente a todos os meus colegas de equipa... Este prémio é de todos eles", partilhou o futebolista.