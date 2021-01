Adán e Porro receberam prémios da Liga

Os espanhóis Adán e Pedro Porro receberam este sábado os prémios individuais conquistados no mês de dezembro, referentes ao facto de terem sido o guarda-redes e defesa mais votados nos prémios da Liga Portugal.





Com 23% dos votos, o guarda-redes mostrou-se satisfeito por ter obtido a confiança dos técnicos da Liga para esta distinção. "Estou muito contente pelos votos dos treinadores que confiaram em mim para ser o melhor do mês de dezembro. Isto significa que todo o trabalho coletivo está a ser bom, e dá-me motivação para continuar o meu caminho", declarou o espanhol, que se superiorizou a Bruno Varela (16%) e Matheus (11%).Já Pedro Porro, também ele espanhol, venceu com 23% e levou a melhor sobre Esgaio (15%) e Oleg (8%), algo que o deixou naturalmente orgulhoso, especialmente por ter vencido "pelo segundo mês consecutivo". Na sua declaração, o lateral reconheceu que a equipa do Sporting "tem vindo a trabalhar bem tanto coletivamente como individualmente" e que isso foi decisivo para esta conquista. "É verdade que ganhei este prémio individual, mas acho que a equipa está a ser uma das melhores do campeonato e vamos continuar a ser", frisou.