Adán e Tiago Tomás falham receção ao Nacional

Adán e Tiago Tomás vão falhar a receção do Sporting ao Nacional, depois de terem visto o quinto cartão amarelo no campeonato no triunfo dos leões em Sp. Braga.





O jovem avançado leonino começou no banco, entrou aos 64 minutos e foi admoestado por Artur Soares Dias aos 76'. Já o guardião espanhol viu o amarelo já nos descontos por atraso na reposição de bola.