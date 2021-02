Adán eleito o melhor guarda-redes em janeiro

Antonio Adán foi considerado o jogador guarda-redes da Liga NOS em janeiro, com 27,00% dos votos dos treinadores principais da competição. Jordi (P. Ferreira) ficou em 2.º com 23,00% e Matheus (Sp. Braga) em 3.º com 15,00%.





Em janeiro, o guardiou leonino fez quatro jogos, três dos quais sem qualquer golo sofrido, tendo sido batido apenas numa ocasião, na receção dos leões ao Rio Ave.O espanhol é distinguido pelo segundo mês consecutivo.