Adán elogiado em Espanha

A boa temporada de Antonio Adán ao serviço do Sporting não passou despercebida em Espanha, de onde o guarda-redes dos leões é natural e onde voltou a ser destaque por ter sido considerado o melhor guardião da Liga NOS em janeiro, em particular no jornal ‘AS’.

A os 33 anos, o espanhol voltou a reanimar a carreira que aparentava estar em fase descendente. Pois, no país vizinho, Adán é mais conhecido por ter sido suplente do Real Madrid e do At. Madrid anos a fio do que pelas temporadas a defender com afinco a baliza do Betis.

Nesta nova vida do leão, é destacada a liderança isolada do Sporting no campeonato e o contributo de Adán – apenas dez golos sofridos – é tido como parte fundamental.