Adán ergueu outro muro

A boa exibição de Adán foi uma das chaves da vitória do Sporting no terreno do Belenenses SAD. Assim se explica que, sem grande surpresa, o experiente guardião, de 33 anos, tenha sido eleito pelos sportinguistas como o melhor leão em campo. Entre outros momentos, na retina ficou a defesa ao penálti de Miguel Cardoso, aos 19 minutos, negando dessa forma a vantagem dos azuis.

Esta foi a 33ª vez na sua carreira que o espanhol foi chamado à responsabilidade neste capítulo: sofreu por 27 vezes, mas nas outras seis saiu por cima – cinco ao serviço do Bétis e uma pelo Sporting. E refira-se que a lista de nomes que travou nos penáltis mete respeito, com relevo para as defesas perante Messi, em 2014, e Neymar, no ano seguinte, ambas em duelos contra o Barcelona. Depois, negou ainda os golos a Yuri (Ponferradina, 2015), Ponce (Granada, 2016), Portillo (Getafe, 2018) e, agora, Miguel Cardoso.