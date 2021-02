Adán: «Espero que a equipa receba muito mais prémios»

Adán, tal como Pedro Porro, recebeu esta quinta-feira mais um prémio da Liga. O espanhol foi considerado pelos treinadores que orientam os clubes do principal escalão do futebol português o melhor na sua posição no mês de janeiro, uma distinção que o guardião fez questão de agradecer.





"Estes prémios vêm por consequência do bom trabalho de todos e espero que a equipa receba muitos mais prémios", afirmou o camisola 1 do Sporting, ao site da Liga, onde ainda fez questão de agradecer aos treinadores que o elegeram.