Adán ganha um milhão de euros de salário

Adán aufere um salário anual bruto de dois milhões de euros, um valor que descontando os impostos dá um milhão de euros anual, e que pode ser suportado pela SAD. Uma vez que a verba envolvida não permite muita margem de manobra nos vencimentos, os dirigentes leoninos vão tentar compensar o atleta através do prémio de assinatura.

O guardião termina contrato com o Atlético Madrid e não está interessado em renovar o vínculo. Aos 33 anos, o espanhol está apostado em dar um novo rumo à sua carreira, e vê no interesse do Sporting um convite aliciante.

Resta acrescentar que em Alvalade, Adán terá à sua espera um contrato nunca inferior a duas épocas.