Adán no Sporting para ser titular e para recolocar o clube "no topo"

O guarda-redes espanhol Adán, reforço do Sporting para a nova época, afirmou que tem a ambição de ser titular nos 'leões' e que o principal objetivo da temporada é recolocar o clube "no topo" do futebol português.

"Os treinos têm sido muito competitivos, com muita intensidade e trabalho físico. Vamos ter uma temporada dura e a equipa está mentalizada disso. Temos um grupo forte, unido e com muita vontade de começar a época. Tenho a ambição de ser titular e queremos todos colocar o Sporting no topo, lugar em que um grande clube tem que estar", disse Adán.

O guarda-redes espanhol falava à Sporting TV, no final de mais um treino da pré-temporada em Lagos, no Algarve, onde a formação leonina está em estágio.

Aos 33 anos, Adán chega ao Sporting depois de ter feito toda a sua formação e de ter iniciado a sua carreira profissional no Real Madrid, tendo abandonado o clube da capital espanhola em 2012/13 para representar o Cagliari, de Itália.

Na temporada seguinte, regressou a Espanha para defender as cores de Betis de Sevilha, no qual ficou cinco épocas antes de rumar ao Atlético do Madrid, em que passou dois anos.

O guardião espanhol é um dos seis reforços confirmado pelo 'leões', juntamente com o seu compatriota Pedro Porro, o internacional português Antunes, o médio Pedro Gonçalves, o defesa marroquino Feddal e do extremo Nuno Santos.