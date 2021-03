Adán: «O meu filho vai nascer em Portugal, vai ser português»

Depois de revelar que, após os jogos, no autocarro, os lugares da frente são ocupados pelos mais novos, que se entretêm com a 'playstation' ou procuram no 'youtube' as melhores estratégias para jogar 'fortnite', enquanto os lugares de trás estão reservados aos mais velhos, que veem filmes e séries; o guarda-redes espanhol troca impressões com a Ana Galvão sobre a relação com outra Ana, a mulher, de quem terá um filho no próximo mês. Um filho que será português.





"Vai nascer em Portugal, vai ser português. Queremos que nasça aqui. Dá-me a possibilidade de estar presente. Se a minha mulher fosse para Madrid, seria muito mais complicado eu poder estar. Aqui, em qualquer momento, posso estar e quero estar presente", confessa o futebolista que teve de percorrer milhares de quilómetros para conquistar a atenção de Ana: "Ela vivia em Valladolid, quando eu jogava no Betis. Quando era possível, fazia 600 quilómetros para podermos estar um ou dois dias juntos."Nutricionista, Ana tem ajudado Adán a resistir ao pecado da gula. É adepto a uma boa guloseima, mas apenas pode comê-las uma vez por semana. Normalmente, no dia de jogo… a seguir ao jogo. "Depois do jogo, há sempre um bolo em casa. Só há um dia em que o permite e esse dia é o dia do jogo. Durante a tarde, prepara uma receita mais saudável do que um bolo qualquer, mas não deixa de ser um bolo", revela, entre sorrisos, o guarda-redes, de 33 anos, que recua no tempo, para revelar como se fez guarda-redes."Eu, como todos, queria ser avançado, mas recordo que o primeiro treino em que fui prestar provas, no futsal – porque na minha povoação não havia grande futebol – o treinador experimentou a maioria dos miúdos na baliza e eu estive bem. Não tinha medo de atirar-me para o chão, não tinha medo de chocar com o resto dos amigos e… estive bem. O treinador disse-me que ficaria como guarda-redes", recorda Adán, que, na altura, nem gostou da ideia."Cheguei a casa, falei com o meu pai e disse-lhe: 'O treinador colocou-me a guarda-redes e eu não quero. Quero ser avançado e marcar golos, quero estar à frente'. No dia seguinte, o meu pai falou com o treinador: 'O meu filho quer é ser jogador, não o ponhas a guarda-redes'. E o treinador respondeu-lhe: ‘Deixa-o de guarda-redes, que vai chegar longe'", vaticinou o técnico, provavelmente longe de imaginar a carreira que Antonio Adán construi entre os postes e que o tornou, nesta fase, num dos guardiões em maior destaque na Liga NOS.