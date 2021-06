Adán: «O meu futuro está aqui no Sporting»

Adán está feliz no Sporting e não vai sair. A garantia é dada pelo guardião, numa entrevista publicada hoje, no jornal ‘AS’, onde corrobora as palavras do seu empresário a Record, que já havia traçado esse cenário, inclusive com a opção de compra, que o ligaria ao leão até 2023.

“Assinei por dois anos com mais um de opção. O meu futuro está aqui no Sporting. Vim com a ideia de jogar e disputar a Champions, conseguimo-lo, e a minha família está feliz”, garante o guardião que não esconde a sua felicidade com a opção que fez.

Na base do sucesso está a liderança de Rúben Amorim, e o espanhol, de 34 anos, não lhe poupa elogios. “É especial pela sua mentalidade ganhadora e positiva. Todas as semanas acredita que vai ganhar o próxima jogo e consegue transmiti-lo. Depois, conseguiu demonstrar a sua ideia com personalidade e valentia. Vai ser um dos grandes treinadores da Europa, percebe-se isso no dia a dia”, acrescenta o guarda-redes que também destaca o trabalho na formação leonina: “A qualidade dos jogadores é tremenda, depois só lhes falta o empurrão para chegarem à equipa principal num clima positivo, liderado por um treinador com personalidade como Amorim. Estão cá o Tiago Tomás e o Nuno Mendes, e em breve vão ouvir falar muito do Daniel Bragança.”

O camisola 1 ainda considera que a conquista do título “foi importante para acabar com a instabilidade”, mas principalmente para “mudar a hegemonia”, que estava centrada “nos outros dois clubes poderosos”, referindo-se a Benfica e FC Porto.

Reencontro com CR7 ainda adiado

A nível de clubes, Adán foi o único a partilhar o balneário com Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Questionado sobre o retorno de CR7 a Alvalade na nova época, o guardião não quis alimentar especulações. “Creio que ainda não chegou o momento no qual vamos desfrutar do Ronaldo com a camisola do Sporting”, revela, defendendo que se deve “olhar para a qualidade dos jogadores e não à idade”.