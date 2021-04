Adán: «Quando fazemos as coisas bem não temos de estar preocupados»

Adán foi eleito o homem do jogo diante do Farense por ter assegurado a conquista de mais três pontos para o Sporting. O guardião, no final do jogo, assegurou que a equipa não estava pressionada, e destacou a evolução registada desde o início da época.





"Não nos sentimos aliviados. Quando fazemos as coisas vem não temos de estar preocupados. Não gostámos de não ter ganho os dois jogos anteriores, mas a equipa trabalha bem ao longo da semana e tem evoluído desde o início da temporada. Temos de estar contentes", afirmou à Sport TV onde destacou a resposta do Farense: "Assistimos a grande jogo de futebol. A equipa lutou e manteve um resultado que era importante para nós. Jogámos num campo complicado contra uma equipa muito lutadora e aguerrida, mas conseguimos responder bem".Para terminar, o camisola 1 dos leões garantiu que o foco já está no dérbi com o Belenenses SAD. "É uma vitória é igual às outras. Deu-nos muitas alegrias e agora vamos desfrutar pois sentimo-nos muito contentes após cada vitória. Este é este o nosso espírito pois já estamos a pensar no próximo jogo", concluiu.