Adán: «Rúben Amorim será um dos grandes treinadores da Europa»

António Adán, guarda-redes decisivo na conquista da Liga NOS pelo Sporting esta temporada, deu uma entrevista à 'Rádio Marca' onde, entre muitas outras coisas, falou sobre uma possível chamada à seleção espanhola para disputar o Euro'2020.





"Quando me chamaram para o projeto, percebi que íamos fazer um misto entre experiência e juventude. Acredito que essa combinação resultou muito bem. Fizemos o que ninguém esperava ao princípio, e o resultado fantástico no fim mostrou isso mesmo"."Com o passar dos anos, é normal que me sinta um guarda-redes mais completo, vou acumulando mais experiência, mais jogos"."Estamos sempre na expetativa. Acredito sempre, e por estar numa equipa que foi campeã como o Sporting acredito que essa possibilidade ainda seja maior. Por outro lado, o selecionador conta com uma lista de guarda-redes incríveis e é muito difícil entrar numa lista dessas. Entendo perfeitamente a posição do mister. O Porro, por exemplo, foi chamado!"."Dou um valor tremendo, principalmente num campeonato tão competitivo como este. A nossa ideia sempre foi ir jogo a jogo, e sabíamos que tinhamos capacidade para vencer todos os jogos. Quando já éramos campeões contra o Benfica, foi bom porque já não estávamos pressionados"."Como disse, somos capazes de ganhar qualquer partida a qualquer momento. Houve muitas partidas em que tivemos de resolver no fim, e em situações assim, a mentalidade é muito importante. O Coates também foi essencial nisso"."Tem uma mentalidade vencedora. Tem personalidade para apostar em gente jovem sem medo, e o facto de gostar e de se dar muito bem com toda a gente, é uma grande vantagem. Acredito que será, se não for já, um dos grandes treinadores da Europa".